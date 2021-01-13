شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعدام» لشقيقين قتلا والدتهما بالمنيا: «كتما أنفاسها بسبب خلافات مالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، الأربعاء، بالإعدام شنقًا لشقيقين مقيمان بمدينة سمالوط لارتكابهما جريمة قتل والدتهما، بعدما «كتما أنفاسها حتى الموت بسبب خلافات مالية».

كانت هيئة المحكمة أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي في 14 ديسمبر الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا .

يذكر أن المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين لاتهامها في القضية رقم 197 لسنه 2020، والمقيدة برقم 2872 لسنه 2020 جنايات شمال المنيا، لاتهامها بقتل والدتهما بالتعدي عليها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.