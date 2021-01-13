شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إلزام المحال التجارية بـ«إجراءات كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يجرى تنفيذ حملات مكبرة على مستوى المحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة، اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف عالمياً بـ«كوفيد 19».

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه وجه جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة للتأكد من التزام المحلات بالقرار، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.

وأشار إلى أنه في إطار التصدى لظاهرة البناء المخالف في الاسكندرية، والقضاء عليها في المهد، نفذت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى، حملة أمنية أسفرت عن التحفظ على 2 حفار كان يستخدم في أعمال حفر بدون ترخيص بالأرض الكائنة 7 شارع الإبيارى، كما انتقلت وحدة الإزالة الفورية لموقع الإشارة الواردة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، التي تُفيد بوجود أعمال بناء مخالف بشارع ١٣ قرية الزهور بمنطقة أبيس، دائرة قسم ثانِ الرمل، وأوقفت الأعمال في حينه.

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف

جانب من أعمال حملات رقابية على المحال التجارية والقضاء على البناء المخالف