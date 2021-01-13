شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سفاجا تقود جولة مسائية لمتابعة تطبيق «إجراءات كورونا» بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء الأربعاء، بجولة مسائية تفقدت خلالها أعمال تطوير الطرق ورفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحلات المدينة، برفقة سكرتير المدينة ومسئولى المتابعة الميدانية وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية.

وشددت رئيس المدينة خلال جولتها، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكدةً على ضرورة تقديم كافة الخدمات بأعلى كفاءة حرصاً على ظهور المدينة السياحية بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأضافت المغربي أنه يتم العمل على تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا ،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها الدولة.

وجهت رئيس المدينة باستمرار اعمال النظافة وكذلك تحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع ببعض الطرق والشوارع التي تفقدتها.