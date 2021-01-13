شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» السابق يهنئ «جبالي» بفوزه برئاسة المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق ونقيب الأشراف، المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد، متمنيًا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

وتقدم الشريف في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالتهنئة للمستشار احمد سعد، والنائب محمد ابو العينين، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.

وقال وكيل أول مجلس النواب السابق:«أتمنى لمجلس النواب الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاءً، التوفيق والنجاح، وأن أرى مصر أفضل بلاد العالم، وأن ينعم شعب مصر العظيم بالتنمية والمشروعات والناتج القومي الذي يستحقه، في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتوجه «الشريف» بـ«الدعاء لله عز وجل، أن يُعين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي، وأن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وجميع مؤسساتها الوطنية العريقة، من كل مكروه وسوء».