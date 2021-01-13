شكرا لقرائتكم خبر عن «الشتاء الحقيقي بدءًا من الغد».. الأرصاد تحذر المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إنه «شهدنا استقرار بالأحوال الجوية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة، أما اليوم نشهد تراجع الحرارة مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية حتى غد الخميس»، ناصحة قائدي السيارات بالهدوء على السيارات.

وتابعت: «لا يوجد مانع من السفر، كون لا يوجد عواصف ترابية، لكن الأهم القيادة بهدوء»، لافتة إلى أن «درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات غدا لتصل إلى 19 درجة على القاهرة».

وأضاف: «سنشعر بطقس الشتاء الحقيقي ابتداء من الغد، مع انخفاض الحرارة نهارًا وليلًا»، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.