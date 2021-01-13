شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة» يهنئ «جبالي» بفوزه برئاسة «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد، بفوزه برئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة، وبدء انعقاد أولى جلساته، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهمته انطلاقا من الدور التشريعي الكبير للمجلس.

كما تقدم «الشوربجي» في بيان، الأربعاء، بـ«خالص التهنئة للنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعنين لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب»، داعيًا «المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا في مسئولياتهم الجسام لما فيه خير وصلاح البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».