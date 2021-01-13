شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع بالغربية تنقذ شابًا من البحيرة اتخذ بئر سلم مسجد مأوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مبادرة مواطن بلا مأوي الرئاسية في محافظة الغربية، اتصالاً تليفونيًا بوجود شاب يبيت تحت بئر سلم جامع في شارع الرفاعي.

وتوجّه رئيس فريق التدخل السريع إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الشاب، وتم عمل الفحص الخاص بنسبة الحرارة والأكسجين بالدم لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتبين أن الشاب اسمه «أحمد .ج» 24 سنة، ويقيم في محافظة البحيرة، ويوجد جلطات في قدمه الأيمن ويعانى من دوالي منذ الصغر، وتم اقناعه بدخول إحدي مؤسسة المسنين والعجزة لعلاجه أولاً، ثم توفير فرصة عمل شريفة له بناءًا على رغبته.

وجرى التواصل مع رئيس فريق التدخل السريع في البحيرة بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن في الغربية، للوقوف على حالة المواطن، وأفاد أنه تم التعامل مع تلك الحالة أكثر من مرة وأنه يمر بظروف أسرية صعبة، وأن والده يقضي مدة عقوبة، وتم تسليمه إلى مؤسسة دار المسنين.

التدخل السريع بـ«تضامن الغربية» تنقذ شابًا من البحيرة تحت بئر سلم لجامع

التدخل السريع بـ«تضامن الغربية» تنقذ شابًا من البحيرة تحت بئر سلم لجامع