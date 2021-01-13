شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح و كمية من المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأربعاء، من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش وأسلحة نارية.

كانت معلومات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة والسلاح.

تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر «البانجو» وزنت كيلو و400 جرام بانجو و5 قطع سلاح ناري و100 جرام حشيش و30 قرص مخدر.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.