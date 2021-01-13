شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان «عطيفي» بطل حربي «الاستنزاف وأكتوبر 73» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع أهالي السويس، الأربعاء، جثمان الفدائي أحمد عطيفي، بطل المقاومة الشعبية بالمحافظة، وأحد أعضاء منظمة سيناء العربية، وأحد أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر 73، من مسجد الإيمان بمنطقة العبور بالقاهرة.

كان «عطيفي» توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تلقى أسرة البطل العزاء على مقابر الأسرة بالمحافظة.

يذكر أن العديد من مؤسسات الدولة قد كرّمت على بطولاته العظيمة التي قام بها خلال حرب الاستنزاف وأكتوبر 73.

كان عطيفي انضم لمنظمة سيناء العربية التابعة للمخابرات الحربية عندما كان عمره ٢٢عاما وتلقي تدريبات مع زملائه الفدائيين وقام الجيش الثالث حينها بتوزيع الأسلحة للدفاع عن السويس في أعقاب «نكسة ٦٧»، وشارك بعدها في عملية وضح النهار خلال حرب الاستنزاف كما شارك في الكثير من العمليات الناجحة حتي رحيل العدوان الثلاثي من السويس.