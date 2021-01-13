شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النائب العام بشأن المتهم بادعاء إصابته بمرض السرطان (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل رصدت ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان بموقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة. واستدعت الشرطة المتهم لمناقشته فأكد عدم إصابته بالمرض وادعاءه الإصابة به بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والربح. بيان «النيابة العامة» بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. بيان «النيابة العامة» بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. بيان «النيابة العامة» بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. بيان «النيابة العامة» بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. بيان «النيابة العامة» بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان. الوضع في مصر

اصابات 150,753

تعافي 119,212

وفيات 8,249