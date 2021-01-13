شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة وتهذيب الأشجار في الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، بتنفيذ حملات نظافة مكثفة لرفع الأتربة المتراكمة بجانبي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

شملت الحملات قيام الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، بتنظيم حملة نظافة شاملة بطريق القاهرة أسوان الزراعي الشرقي، حيث تم رفع الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق بالإضافة إلى أعمال التجميل وقص الأشجار.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الطود غرب بتنظيم حملة نظافة شاملة بطريق القاهرة أسوان الزراعي الشرقي بدايةً من كمين الطود الأمني حتي نهاية حدود القرية مع الوحدة المحليه لقرية العديسات بحري حيث تم رفع الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى بالإضافة إلى أعمال التجميل وقص الأشجار.

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية المريس بالتنسيق مع إدارة الكهرباء، بتركيب ٣٠ كشاف ليد جديد وإصلاح الكشافات المتعطلة بطريق شارع ترعة السواحل البحرية والقبلية، وشارع كوبري السلام،و شارع طراد النيل، وشارع الأزهر بالمريس.