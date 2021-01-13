شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يشارك في تسليم أجهزة طبية لـ«الحميات» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، الأربعاء، في المرحلة الثالثة لختام تبرع جمعية الأورمان بأجهزة طبية بمستشفى حميات الأقصر، بحضور الدكتور طاهر أسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة وصبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر.

وأوضح العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر أن المرحلة الأولى للتبرع بأجهزة طبية لمستشفى حميات الأقصر كانت في سبتمبر 2020 وتم التبرع بـ 10 أجهزة أكسجين و30 سماعة طبية و30 جهاز قياس الحرارة عن بعد ،وجهاز فصل عينات و3 جهاز صدمات وجهاز cbc، والمرحلة الثانية كانت في نوفمبر 2020، تم التبرع بـ 2 جهاز رسم قلب وجهاز سونار .

وتضمنت اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والأخيرة 5 جهاز مونيتور لغرف عمليات العناية المركزة، وجهازي تخدير، وعربة طوارئ كامل بالأدوات داخل العناية المركزة «كراش كار»، بأجمالى تكلفة للمراحل الثلاثة 4597935 جنيه.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تشجع وتثمن الدور المجتمعى الذي تقوم به منظمات المجتمع المدنى كشريك جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية وخاصة كل ما يساهم في تعزيز مجابهة فيروس كورونا المستجد ودعم المنظومة الصحية.