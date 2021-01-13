وزير الري يتفقد مشروعات تأهيل الترع بالفيوم.. ويوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، عمليتَي تأهيل ترعة مطرطارس الشرقي وترعة كفر عميرة.

ووجه عبدالعاطي، في بيان له، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع تأكيد استمرارية المتابعة من قِبل أطقم الإشراف، وحثّ الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وتفقد وزير الري أعمال التأهيل المنفذة على مسقى أم راسين والمتفرعة من ترعة مطرطارس الشرقي.

جدير بالذكر أن عملية تأهيل المسقى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، والتي قامت بتوفير المواد الخام والمنتفعين على المسقى والذين قاموا بتنفيذ عملية التأهيل.

ويأتي سعي الوزارة لتأهيل الترع والمساقي تزامنًا مع تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بنفس الزمام، موجهةً بضرورة توفير المواد الخام لتنفيذ نظام الري الحديث بزمام ترعة مطرطارس الشرقي مع قيام المنتفعين بتركيب المنظومة بمعرفتهم، وذلك في ضوء دعم وزارة الموارد المائية والري للمزارعين وتشجيعهم على التحول إلى نظم الري الحديث.

وأوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع؛ نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى ما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.​