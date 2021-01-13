عبدالدايم: الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت إحدى الوسائل الفاعلة لنشر التنوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت إحدى الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خاصة في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت عبدالدايم، في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يشهد رواجاً لافتاً ويؤكد رغبة الجمهور في الإطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري، لافتة إلى أن برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الإبداع المصري التراثي والمعاصر.

يذكر أن قناة وزارة الثقافة على "اليوتيوب تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة، وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك، ومن المقرر أن تبث غداً الخميس في الثامنة مساءً أمسية عن دولة نيجيريا ضمن برنامج (اعرف أهلك) للتعريف بالثقافات الأفريقية، وفي التاسعة مساءً يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفل مسجل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالإضافة إلى عدد من ألحان أغاني التراث يليها حفلاً لفريق مسار إجباري الذي يقدم عدداً من أعماله الخاصة تتناول أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة.

وفي الثامنة مساء الجمعة القادمة، تعرض أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي للفنان الراحل محمود ياسين ليروى محطات من مشواره الفني، كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرا في رحلته الإبداعية، يليه وفي العاشرة مساء العرض المسرحي زكي في الوزارة من إنتاج البيت الفني للمسرح و تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، عمر الحريري، هالة فاخر، شعبان حسين، سامي مغاوري ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا هاما ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.

كما يبث في الثامنة مساء السبت 16 يناير فيلماً وثائقياً يروى ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من إنتاج المركز القومي للمسرح ويأتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من أعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.​