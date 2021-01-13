مسروقات داخل المقابر.. القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر وإخفاء المسروقات بالمقابر.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من أحد حراس الجراجات بمنطقة المنشية ـ دائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج محل عمله لإخفاء دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية " ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه "ر.ح"، 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 15 قضية أخرهم 247 لسنة 2009م منشأة ناصر "مخدرات".

وضُبط بحوزته "دراجة بخارية بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة ذات العيار".

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من "ا.م"، 26 سنة، موظف ببنك، مقيم دائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُبلغ بسرقتها وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة مقابر المجاورين الكائنة بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.