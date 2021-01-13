سقوط تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة مباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة محتويات السيارات بالزيتون، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

البداية اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع جسر السويس، دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "إ. ج. ع"، عاطل، ومقيم عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج، و"م. م. س." عاطل بحوزتهما حقيبة يد سوداء اللون بداخلها سماعة طبية، وجهاز قياس ضغط الدم، وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم مجهولي المصدر

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل السيارة ماركة دايو لانوس ـ حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب " كسر زجاج الهواية " .

و أمكن التوصل للمجني عليه وتبين انه "و. م. م."، 32 سنة طبيب ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات واعترفا بارتكاب حادثين سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب " الضغط على الكابود".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .