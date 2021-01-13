شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المحافظ تتفقد أعمال عدد من المشروعات بقليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، بجولة بمدينة قليوب، شملت المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقريتي بلقس وقلما، بحوض التربيعة التابع لوحدة بلقس، حيث تم رصد (5 ) حالات، وتم تكليف فنى المتغيرات ومسئول الوحدة بحصر المتغيرات الموجودة بالمنطقة وعرض ذلك بتقرير.

وافقت نائب المحافظ، أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة، ومنها أعمال رصف طريق «بلقس- شارع الجيش» بطول 2.5كم، بداية من الإسعاف تجاه كوم أشفين بعرض 9 أمتار، واستكمال احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية ببلقس على مساحه 270 متر تكلفة مليون ونصف، حيث تم الانتهاء من الدور الأول، وجارى الانتهاء من الدور الثانى بتكلفه 750 الف، وتم التواصل مع مدير الإسكان لسرعه إنهاء الأعمال بمنى الوحدة وتسليمة خلال 3 أسابيع.

وشملت الجولة متابعه ومعاينة أعمال طلبات التصالح، حيث تم مقابلة المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومعاينة مبنى الجمعية الاستهلاكية المقام على أملاك الوحدة على مساحه 120 متر لدراسة استغلاله الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى 12 محل إيجار قديم.

كما تفقدت «ريان»، توسعات محطة مياه قليوب (كوم أشفين) 68 / 136 ألف م3/يوم بتكلفة 191 مليون جنية على مساحه 10 أفدنة، وتخدم قري مركز قليوب، حيث تم البدء في اعمال المحطة في شهر ديسمبر 2018، وجارى الآن التشغيل التجريبي لها.

واختتمت الجولة، بتفقد أعمال توسعات مدرسة عبدالحليم مأمون الإعدادية المقامة على مساحه 320متر بتكلفة 5 ملايين جنية، ومكونة من دور أرضى و4 علوى بإجمالي 16 فصلا دراسيا، ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال بها إلى 93%.

جدير بالذكر ان المدرسة تم بدء الاعمال فيها في 1-7-2020 وسيتم الانتهاء منها في 15-2-2021.

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب

نائب محافظ القليوبية تتفقد تنفيذ عدد من المشروعات بقليوب