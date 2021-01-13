شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجدًا بروينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، ضمن المساجد الجديدة التي تم انشائها وتطويرها بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من أهالي القرية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ على مساحة 425 متراً بتكلفة 900 ألف جنيه، ضمن المساجد الجديدة والمساجد التي تم تطويرها وترميمها، فقد تم افتتاح 31 مسجداً خلال 42 يوماً منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بإنشاء وتعمير المساجد في كل محافظات مصر، مؤكداً أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد بقرى مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وأنه وجه بتطهير وتعقيم المساجد بصفة مستمرة، مشيداً بمتابعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة المساجد.