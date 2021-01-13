شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«القليوبية»: إقالة «مستشار المحافظة» بسبب «ألفاظه على فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مصادر مطلعة داخل ديوان عام محافظة القليوبية، إقالة المهندس طلعت سلطان مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة، من منصب المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية، بعد قرار المحافظ إحالته إلى تحقيق عاجل، لما نسب إليه من ألفاظ جارحة على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

وقالت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن قرار الإقالة من منصبه كمستشار هندسي جاء مع قرار إحالته للتحقيق، لافتا إلى استمراره في متصب مدير عام مركز الشبكات الأرضية بالقليوبية.

كانت المحافظة أصدرت بيانا الإثنين الماضي جاء فيه «بالإشارة إلى ما نسب عن مدير مركز معلومات الشبكات الارضية على صفحته الشخصية على الفيس بوك يعبر عن رأيه الشخصي فان محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من انجازات على ارض الواقع وتؤكد المحافظة ان جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطنى القليوبية».

وتابع البيان «وقد وجه السيد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بإحالة الأمر للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة«، مؤكدًا على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة عدم إبداء أي اراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الاعلامية هي الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك التابعة لمكتب المحافظ».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا منسوبة للمستشار الهندسي لمحافظ القليوبية بها عدد من تعليقاته على مواطني مدينة بنها المعترضين على الطريقة التي يتم بها تطوير المدينة وأهمها تقطيع عدد من الأشجار المعمرة على طريق الكورنيش المار أمام ديوان عام المحافظة، حيث كانت تميز الكورنيش وتزينه بمختلف ألوان الزهور مع أفرع الشجر خضراء اللون، وهو ما دفع «سلطان» إلى الرد بطريقة لا تليق بمن هو في مناصب وموظف عمومي.