شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ديوان عام محافظة الاسماعيلية عن حاجته لـ4 مهندسين ومختصين في مجال الـ GIS للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للإستعانة بهم بنظام التعاقد من الحاصلين على بكالوريوس تخطيط عمراني –بكالوريوس هندسة قسم مساحة- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات – ليسانس آداب قسم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير عام جيد جدا على الأقل ويشترط ألا يزيد السن في 1/1/2021 عن 30 سنة ويكون من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وأوضح اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أنه يشترط على المتقدمين الاجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

و سوف يتم الاختيار من المتقدمين بناء على اختبار عملي استباقي.

وذكر أنه على من يريد التقدم لشغل الوظائف المتاحة التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة لاستيفاء نموذج الطلب وذلك خلال الفترة من 17/1/2021 حتي يوم الخميس الموافق 28/1/2021 لمدة اسبوعين ومعه المستندات المطلوبة وهي (صورة المؤهل الدراسي طبق الأصل- صورة من كارنيه النقابة ساري – صورة من شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة من شهادة الخبرة – صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة – الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الاعفاء منها).