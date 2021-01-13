شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الخميس غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعَت دار الإفتاءِ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1442 هجريا بالعين المجردة.

وأعلنت دار الإفتاءِ أن يومَ الخميس 14 يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1442 هجريًّا.

وتابعت: «نقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».