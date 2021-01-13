شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح مونديال اليد 2021 بحضور السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب تشيلي، في افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة البث المباشر لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، الذي يقام في الساعة الخامسة مساءً، وسيشارك فيه المطرب تامر حسني، حيث يقدم الأغنية الرسمية للبطولة وسيظهر فيه أيضا شو كندي وكبار الشخصيات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.