شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف محمود خليل وحرمه تمهيدا لافتتاحه أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأربعاء، أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف محمد محمود خليل وحرمه، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، والذى تم إغلاقه أكثر من 10 سنوات، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال شهر أبريل المقبل.

وقالت عبدالدايم إن تطوير المتاحف الفنية والقومية يأتي ضمن جهود إثراء البنية الثقافية في مصر، وإيمانا بقيمة الإبداع في بناء الشخصية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتوثيق الذاكرة الجمعية.

وأضافت الوزير أن متحف محمد محمود خليل وحرمه أحد أهم المواقع المتخصصة لما يضمه من مقتنيات نادرة تشكل جزءا من التاريخ الإبداعي للحضارة الإنسانية، مشيدة بمستوى التطوير الذي يواكب احدث النظم العالمية من حيث سيناريو العرض المتحفي ووسائل التأمين، وشددت على ضرورة إنهاء الاعمال في الموعد المحدد لإعادة تشغيل أحد منارات التشكيل المصري.

من جانبه، أوضح سرور أنه تم غلق المتحف منذ عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014، لتشمل عدة مراحل ضمت كافة الأعمال الاعتيادية، والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، ومنظومة الكهرباء والمياه، ومكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، وتحديث نظم الأمن والمراقبة، وتطوير محطة الطاقة الرئيسية، وتحديث تجهيزات المتحف ككل، وتحديث سيناريو العرض المتحفى.

جدير بالذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920علي الطراز الفرنسي، وتبلغ مساحته الكلية 8450 م2 ومساحة المباني به تبلغ 538،25 م2 ومساحة الفراغ المحيط 7911,75 م2، ومكون من 4 طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها، وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971، ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وتضم مقتنياته عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحات، كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية نحو 50 تمثالا هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.

ويضم المبنى أيضا مناطق خدمية وحديقة ومخزن وغرف للإداريين.