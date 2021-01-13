شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حلقات مخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم بمدارس قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تسجيل حلقات مخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم بمدارس الصم وضعاف السمع.

وأشاد «خالد» بجهود المعلمين والمسئولين عن تسجيل وإذاعة الحصص الافتراضية التي حققت انتشارا واسع المدى لطلاب قنا وغيرها من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أهمية اضطلاع المديرية بدورها في التواصل مع أصحاب الإعاقات السمعية ودمجهم وتواصلهم مع رسالة التعليم في ظل ظروف جائحة كورونا.

جاء ذلك أثناء اجتماع الوكيل مع أعضاء المكتب الفني بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، لتفعيل ونشر استمارات التقييم لاختيار أفضل إدارة تعليمية وأفضل مدرسة ومعلم وعامل على مستوى المديرية.

تسجيل المواد التعليمية لذوى الهمم بقنا

تسجيل المواد التعليمية لذوى الهمم بقنا

تسجيل المواد التعليمية لذوى الهمم بقنا