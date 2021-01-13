شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جميع نقاط تحصيل كارتات تحسين الطرق من سيارات النقل في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 21 لسنة 2021 بإلغاء جميع نقاط تحصيل كارتات تحسين الطرق المحلية بنطاق المحافظة.

ويحظر تحصيل أي كارتات تحت هذا المسمي من سيارات النقل، وذلك بناءا على الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية.

ويطبق هذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.