شكرا لقرائتكم خبر عن في مَقْعَد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر.. ذكرى رحيل «أمير النغم» الشحات محمد أنور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مُنذ 13 عامًا، رحل عنا أمير النغم، الشيخ الشحات محمد أنور، أحد قرّاء مصر العظماء، والذي تم اعتماده قارئًا بالإذاعة المصرية في 1979، وسجل القرآن الكريم بصوته مُرتلاً، وأجازه مجمع البحوث الإسلامية.

في 1 يوليو في عام 1950، ولد الشيخ الشحات محمد أنور داخل قرية «كفر الوزير»، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وبعد 90 يومًا من مولده تُوفى والده، فتعهده خاله وحفظه القرآن الكريم وهو في الثامنة من عُمره، ورعاه طوال مراحل تعليمه.

في عام 1980، سافر الشيخ الشحات محمد أنور إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وفى عام 1994 قرأ القرآن في الاحتفال بالمولد النبوى الشريف الذي أُقيم بالإسكندرية وحضره الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون بمثابة يوم السعد في مسيرته.

وفى عام 2001، فاز الشيخ بالمركز الأول في مُسابقة الملك فيصل الدولية حيث تفوق على قُراء العالم الإسلامى، وانضم إلى نقابة القُراء، وشارك في إحياء ليالى شهر رمضان بلبنان وإيران، وكان يُسافر مرات مُكلفاً ومبعوثاً من قبل وزارة الأوقاف.

ورث اثنين من أبنائه الـ9 حسن تلاوة القرآن الكريم، وهما الشيخ محمود الشحات أنور، والشيخ أنور الشحات أنور.

وتُوفى الشيخ الشحات محمد أنور في 13 يناير من عام 2008م، عن عُمر ناهز 58 عامًا، تاركًا كنز من القراءات النادرة.