شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُغلق 6 موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق 5 موانئ تجارية على البحر الأحمر وميناء صيد بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

أوضحت الهيئة أن موانئ السويس ونويبع والزيتيات قد أُغلقت، وذلك بجانب الأدبية والعين السخنة، إضافة إلى ميناء لصيد الأسماك في السويس.

قالت هيئة الموانئ في بيان إن شدة الرياح تدور بين 20 و25 عقدة في السويس والزيتيات، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

وفي ميناء نويبع، تبلغ شدة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.