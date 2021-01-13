شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على مستوى المحافظة برئاسة الوزير المحافظ وعضوية مدير أمن الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والمستشار العسكرى للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية وقائد شرطة النجدة وقائد المرور ومديري العموم لمديريات المحافظة ومدير عام إذاعة الإسماعيلية.

وتقوم اللجنة بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث وإقرار خطط وسيناريوهات بعد مراجعة كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومتابعة اعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية للوحدات المحلية والتأكد من صلاحية المعدات والسيارات ووسائل الاتصال المخصصة للطوارئ ومعدات الإطفاء والحماية وكذلك التأكد من توافر المواد التموينية والبترولية وأدوية الطوارئ وصلاحية اماكن الايواء العاجل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في حالة طلب المعاونة.

كما أن اللجنة عليها متابعة الإجراءات وعمليات الإغاثة والاخلاء وإمكانية التعافى وإعادة التأهيل وإقرار الدروس المستفادة من ادارة الأزمة .

كما ينص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماع شهرى بدعوة رئيسها أو في حالة الضرورة وعلى اللجنة الاستعانة بالخبراء أو الشخصيات القيادية العامة .

يطبق هذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه.