شكرا لقرائتكم خبر عن «الأكاديمية العربية للعلوم» توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لتحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة العمل العربية، الأربعاء، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطانى بصفته المدير العام للمنظمة العربية، ومن جانب منظمة العمل العربية، فايز علي المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن مذكرة التفاهم تأتى انطلاقا من الاهداف المشتركة لكل من المنظمة العربية للتنمية الادارية ومنظمة العمل العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا، ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة بما يخدم استراتيجية العمل العربي المشترك.

