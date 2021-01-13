شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة لشركات المياه» توافق على استمرار مجلس إدارة شركة القليوبية لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الجمعيه العامة لشركة مياه الشرب الصرف الصحى بالقليوبية، الأربعاء، اجتماعها عبر «الفيديوكونفراس»، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات.

ووافقت الجمعية على استمرار تشكيل مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية بذات تشكيله الحالي، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لمدة عام اعتبار من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية أو لحين توفيق الأوضاع، إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أيهما أسبق.