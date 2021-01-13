شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: التوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة لمحافظة الفيوم لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة وذلك في إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات.

وقام «عبدالعاطي» يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتفقد عمليتي تأهيل ترعة مطرطارس الشرقي وترعة كفر عميرة، ووجه بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وتفقد وزير الري أعمال التأهيل المنفذة على مسقى أم راسين والمتفرعة من ترعة مطرطارس الشرقى، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية الاربعاء أن عملية تأهيل المسقى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، والتي قامت بتوفير المواد الخام والمنتفعين على المسقى والذين قاموا بتنفيذ عملية التأهيل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل الترع والمساقى تزامناً مع تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بنفس الزمام.

وأضاف الوزير أنه تم التوجيه بتوفير المواد الخام لتنفيذ نظام للرى الحديث بزمام ترعة مطرطارس الشرقى مع قيام المنتفعين بتركيب المنظومة بمعرفتهم، وذلك في ضوء دعم وزارة الموارد المائية والرى للمزارعين وتشجيعهم على التحول لنظم الرى الحديث.

وأوضح «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كل الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وزير الموارد المائية والرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالفيوم

وزير الموارد المائية والرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالفيوم

وزير الموارد المائية والرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالفيوم

وزير الموارد المائية والرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالفيوم