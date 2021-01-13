شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «شيوخ» بالمنوفية يطلق مبادرة لتوفير علاج كورونا لـ 500 من غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمود منصور عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، أنه في إطار دعم الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا، تم الاتفاق على توفير بروتوكول ثابت لعلاج 500 حالة من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لغير القادرين على توفير البروتوكول من ابناء بندر وقري الباجور.

و قد أكد «منصور» على أهمية التعاون في الوقت الحالي بين مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في الحد من تداعيات أزمة كورونا.