شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع انتشار الإنفلونزا.. مصادرة الطيور الحية بسوق الأربعاء في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صادرت مديرية الطب البيطري، بمحافظة أسوان، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز إدفو، اليوم الأربعاء، عددا من الطيور، ومنعت تداول الطيور الحية، بسوق الأربعاء، وذلك تنفيذا لقرار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحظر تداول وبيع الطيور الحية، بناءا على مذكرة الطب البيطرى للاشتباه في ظهور مرض أنفلونزا الطيور، وفى نفس الوقت الذي كثفت فيه مديرية الطب البيطري بأسوان أعمال التطهير والتحصين والإرشاد للمواطنين.

وصادرت الحملة المشتركة، الطيور الحية بالسوق لمنع انتشار انفلونزا الطيور، كما كثفت من عمليات التحصين والتطهير للسوق، بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور بالسوق.

وشدد المحافظ، على حظر نقل الطيور إلى خارج هذه الأماكن، وإغلاق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحين إشعار آخر، وعلى الجهات المختصة من إدارة الطب البيطرى، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لتنظيم عملية تداول الطيور الحية، وفى حالة المخالفة على الجهات الأمنية المعاونة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة سهير كعوان، نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، ورئيس قسم الوقاية بإدارة إدفو البيطرية، إنه بناء على لجنة تقصى الأسواق التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى زارت أسوان مؤخرا، وقامت بأخذ عينات عشوائية من الطيور لفحصها في معمل الأقصر، للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، جاء رد المعمل بوجود عينات ايجابية من نوع إنفلونزا الطيور h5n1، h9n7 في الدواجن، والأولي عادية كالتي تصيب الإنسان والنوع الثاني ليس منه ضرر لكنه يصيب الطيور نفسها، وكاجراء فوري تم التدخل من فريق الإستجابة السريع لاجراءات عمليات الإعدام والتطهير، بالتعاون مع الوحدة المحلية باستخدام المطهرات، وعمل تقصي بالمكان حول ظهور الاعراض وتربية الاهالي للطيور، بجانب عمل حملات ارشاد وتوعية، مضيفة أن لجنة من الوحدة المحلية والطب البيطري تقومان بمراقبة تنفيذ قرار محافظ أسوان، بمنع تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء، في إدفو إضافة إلى اجراء عملية التطهير بالكلور.