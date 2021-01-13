شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز قفط، لمتابعة انتظام سير العمل، وضمان حصول المواطنين على الخدمات، وذلك في إطار جهود محافظة قنا، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عمر، على أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.