شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يُكرّم معلمًا بعد فوزه ببطولة لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، البطل رضا عبدالستار أبوعياد، معلم أول أ رياضيات بمدرسة كفر شنوفة، للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد فوزه بالمركز الثاني، والميدالية الفضية في مسابقة كأس أحمد على الماسي مصر، والتي أقيمت خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من مارس ٢٠٢٠، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وخلال التكريم أشاد سويد، بالعزيمة والإصرار التي دفعت المعلم المكرم للفوز بهذا المركز المتقدم، مكررا تأكيده على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات، طلابا ومعلمين.