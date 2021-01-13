"القومي لحقوق الإنسان" يعقد اجتماعه الدوري عبر "الفيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس، اجتماعه الدوري الـ87 اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بتشكيله السادس وبحضور أمين عام المجلس.

تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الملفات المتصلة بعمله الفني والإداري، حيث ناقش موضوعات حقوق الإنسان ومنها المتصلة بالسجون ومدى اتفاقها والمعايير الحقوقية، وتم التأكيد على ضرورة استكمال المجلس لزيارات السجون للتعرف على حالة السجناء وإيجاد حل لمشاكلهم واقتراح حلول لها للأجهزة المعنية، والتي تتفهم ما يقوم به المجلس في إطار مهامه.

وعلى المستوى الإداري ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بالانتقال إلى المقر الجديد.