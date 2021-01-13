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"القضاء الأعلى" يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر" : رغبة منا في تخفيف الأعباء تجاه الوطن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضه، التبرع بـ10 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر.

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى توجيه المبلغ وفق بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "انطلاق لما يجيش بصدور جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحساسهم بمسؤوليتهم الأكيدة في تخفيف الأعباء تجاه وطنهم الغالي، مصر الحبيبية وشعب مصر الأبي، لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس ".

وذكر المجلس: "جاء قراره ترسيخ لروح العطاء في هذا الظرف الدقيق، وشعورهم بالمسئولية لاستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، واستنهاض كل المآثر الإنسانية وترجمتها إلى إجراءات حقيقة وتدابير لمواجهة هذه الجائحة".

وأتم بيانه: "حفظ الله مصر ورئيسها وقضائها وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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