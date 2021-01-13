شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بالإبراهيمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زياراته الميدانية لمتابعة إجراءات تقديم بروتوكول العلاج المنزلي، لمصابي فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ «متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا بالمحافظة، حيث توجه لمدينة الإبراهيمية لمتابعة عدد من حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يخضعون للعزل المنزلي، والتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

وأوضح المحافظ، أن الفريق الطبي يقوم بتقديم البروتوكول العلاجي المناسب لحالاتهم الصحية، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً خلال فترة العزل المنزلي لحين تماثلهم للشفاء.

وأشاد محافظ الشرقية، بالمبادرات الإنسانية والنبيلة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى المناطق الأكثر إحتياجاً، وتقديم الخدمة الصحية لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقدم المحافظ، الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، ويضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى، تجاه وطنهم خلال تلك الفترة الراهنه وانتشار جائحة كورونا.