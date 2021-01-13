شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمتابعة المزرعة السمكية في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي، رئبس جامعة العريش بشمال سيناء عن تشكيل لجنة متابعة دورية للمزرعة السمكية التابعة لمركز بحوث الاسماك في الجامعة.

وأشار رفاعي، خلال اجتماعه بمجلس ادارة مركز بحوث الاسماك، أن اللجنة تضم عضوا فنيا وقانونيا وماليا على أن تقوم اللجنة بإيجاد منافذ لتسويق منتجات المزرعة السمكية .

واستعرض رفاعي الخطة الموضوعة لتطوير الأداء في المزرعة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وتقديم اقتراحات لتطوير الاداء بالمركز ..مشيرًا إلى أن الجامعة في المرحلة القادمة تسعى إلى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجات المزرعة على مستوى المدن الجامعية، وعلى مستوى المجتمع المحلي من خلال تطوير وتعظيم إنتاج المزرعة .

وأكد على اتجاه الجامعة إلى تحقيق زيادة قدر أكبر من الجودة في منتجات المزرعة، كما أكد على استمرارية ديمومة منتجات المزرعة غي المرحلة القادمة اتساقا مع اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وقام رفاعي بزيارة تفقدية إلى مشروعات المزرعة، حيث اطلع على عنابر الدواجن، والارانب ،و السمان ..مثمنًأ الجهود المبذولة من قبل المشرفين على المزرعة والعاملين بها والتي ساعدت على تطوير إنتاج المزرعة .

وعا رفاعي إلى بذل مزيد من الجهد في الفترة القادمة لإحداث نقله نوعية في الأداء تنعكس إيجابا على المجتمع، وتساعد على تحقيق أهداف الجامعة في التنمية، وخدمة المجتمع.