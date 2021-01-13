شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء إن مصر أغلقت ميناءي السويس والزيتيات على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح>
وقالت الهيئة إن شدة الرياح تتراوح بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.
ومن المتوقع فتح الميناءين مجددا فور تحسن الأحوال الجوية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
150,753
-
تعافي
119,212
-
وفيات
8,249