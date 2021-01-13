أخبار مصر

غلق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

0 نشر
رويترز 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء إن مصر أغلقت ميناءي السويس والزيتيات على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح>

وقالت الهيئة إن شدة الرياح تتراوح بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.

ومن المتوقع فتح الميناءين مجددا فور تحسن الأحوال الجوية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا