شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناءين على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء إن مصر أغلقت ميناءي السويس والزيتيات على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح>

وقالت الهيئة إن شدة الرياح تتراوح بين 20-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.

ومن المتوقع فتح الميناءين مجددا فور تحسن الأحوال الجوية.