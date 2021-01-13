شكرا لقرائتكم خبر عن شفيع شلبي.. المُتمرد الذي وقف الشريط بهِ في «وضع ثابت» (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قُرب العام 1979، نهار خارجي، وقفَ المخرج شفيع شلبي بشعره «المنكوش»، أسفل شمس شارع المعز، وفي الخلفية صوت مياه «المجاري» وعربيات الكارو، وقفَ حينها يتحدّث عن تاريخ الشارع، ضمن سلسلة عُرفت باسم «الشارع المصري»، انتقده الكثيرون آنذاك، كيف لمذيع أن يقف وسط القبح، الأمر الذي فسّره في حوار نُشر له فيما بعد، أنه تعمد الوقوف في ذلك المشهد العبثي، كي يدق ناقوس الخطر بشأن العطب الذي أصاب القاهرة التاريخية.

ولد المُتمرد شفيع شلبي بتاريخ 2 مايو عام 1947، تخرّج في كلية الزراعة عام 1967، وعمل في الإخراج والكتابة والإنتاج السينمائي والتليفزيوني، لم يكن يومًا رجلاً تقليديًا، كان يذهب إلى مبنى التلفزيون المصري مرتديًا ملابس عادية، يصحبهُ شعر «منكوش» و«صندل»، بجانب «عجلة» يذهب بها في مشاويره الرسمية وغير الرسمية، بالطبع كان مظهره مغايرًا عن كل مذيعي التلفزيون الذين حرصوا على تقديم النشرات ببذلات كاملة وكرافتات ونبرة رسمية مُبالغ فيها.

كان شفيع نموذجًا مغايرًا أيضًا عن مثقفي ذلك التوقيت، حينما كان يدخل مقهي «ريش»، كان الشاعر أمل دنقل كلما رآه داخلاً المقهى، وبصحبته 3 بنات، كان يُشيح وجهه بعيدًا، ويقول: «الجدع ده مين دخله القهوة احنا ناقصين؟»، بينما يُتمتم شفيع بـ«ضيّ القناديل»، غير مهتمًا بما حدث.

قال عنهُ الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، إنه «كان مذيعًا لامعًا في التليفزيون المصرى خلال الثمانينيات إلى أن تم تجميده، بسبب تمرده الدائم على التعليمات، من بينها أنه كان يقدم برامجه في التليفزيون بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر غير مسبسب، وظلت قضية تجميده تشعل الصحف لسنوات، كان خلالها يشغل فراغه بالنشاط في مجالات مختلفة: ثقافية وفنية وتليفزيونية، والقليل منها سياسى».

وأضاف، في مقال بعنوان «أين ذهب شفيع شلبي؟»: «كانت القضية المحورية التي تشغل شفيع شلبى، الدعوة لتحرير الإعلام، والمطالبة بإطلاق حرية إنشاء الإذاعات الأهلية وقنوات التليفزيون الأرضية الخاصة، والخطوة الأولى في ذلك، هي الدعوة لتأسيس نقابة للإعلاميين العاملين في الإذاعة والتليفزيون، ولم يكن يكف عن الاتصال بكل من يتوسم فيه القدرة على مساندة المشروع، لمحاولة إقناعه بفكرته، بل إنه سعى لتشكيل لجنة ضمته وبعض زملائه وعددًا من رجال القانون، أعدت بالفعل مشروع قانون بإنشاء هذه النقابة، تمهيدًا لاستصداره من مجلس الشعب».

رغم أنّ صلاح عيسى كان متحمسًا في البداية لدعوات شفيع المُتمردة، إلا أنه كان يعتقد أن تلك الأفكار سابقة لأوانها، لأنّ الإعلام هو آخر ما سوف تتخلى عنه السلطة التنفيذية، وأن الحكومة يمكن أن ترفع يدها عن كل شىء، من الاقتصاد إلى رغيف الخبز، قبل أن تفكر في التحرير الكامل للإعلام من قبضتها.

شفيع شلبي كان متمردًا أيضًا حتى فيما يخص الألقاب الرسميّة، كان يفضل أن يُنادى بـ«المذيع» أو «المهني» وليس «الإعلامي»، وخلال الفترة التي عمل فيها داخل التلفزيون المصري، أي من بداية السبعينيات وحتى بداية الثمانينيات، أصرّ على العمل دون أجر، قائلاً: «الأجر في ذلك الوقت كان 97 قرشًا، لكنني لم أتقاضَ من التلفزيون المصري مليمًا واحدًا انطلاقا من رؤيتي بأن الشخص المهني هو في المقام الأول صاحب الرسالة، ومن ثم لابد أن يعمل حرًا لحسابه وليس لحساب الغير».

بعد 10 سنوات من العمل داخل التلفزيون المصري، اختفى شفيع شلبي من على الساحة، إذ تم منعه من الظهور على الشاشة بقرار جمهوري عام 1981 ضمن حزمة من القرارات التي أصدرها السادات، والتي طالت عددًا من المفكرين والرموز الإسلامية والمسيحية آنذاك.

ورغم المنع، لم يتخلّ شفيع عن الحلم أبدًا، كان يحلم بامتلاك المواطنين لإذاعات وقنوات تلفزيونية أهلية، عبر «اكتتاب شعبي»، كان الحُلم بمثابة «الونس» لشفيع ورفاقه، الجيل الذي تمسّك بأحلام عبدالناصر وتأثر أيضًا بهزيمة 1967، أسس قناة على «يوتيوب» باسمه، كان تبثّ أفلام تسجيلية متنوعة؛ «العيد في الصعيد»، «الشارع المصري عبر التاريخ»، «شفيع شلبي في قلب الشارع المصري».

رحل شفيع، اليوم الأربعاء، في صمت تام، رحل أول من وصف نفسه بـ«السينمائي الشامل»، وكان مهمومًا بالشأن العام، حتى أواخر أيامه، لكن يبدو أن الشريط وقف به في «وضع ثابت»، كما يقول صلاح جاهين:

وقف الشريط في وضع ثابت

خلى المكنجى يرجع المشهد

عايز أشوف نفسى زمان وانا شاب

داخل في رهط الثورة متمرد

ومش عاجبنى لا ملك ولا أب

عايز أشوف من تانى واتذكر

ليه ضربة من ضرباتى صابت؟

و ضربة من ضرباتى خابت؟

و ضربة وقفت بالشريط في وضع ثابت؟

قال المكنجى: رجوع مفيش

عيش طول ما فيك أنفاس تعيش

وبص شوف..

ركن الشباب فيه ألف مليون شب

انظر إليهم

وأنت تتذكر.