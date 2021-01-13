شكرا لقرائتكم خبر عن «ملقتى الحوار» تشارك في اجتماعات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، في الجلسات التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتى تعقد عبر تطبيق زووم، التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة «فيروس كورونا»، تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

واعتبر سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، خلال كلمته أمام اللجنة أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك النقاش الموسع خطوة للأمام من الدولة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.

وضمت قائمة المشاركين عدد من ممثلى النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات.

واتفق المشاركون من المجتمع المدني، على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.

وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية، ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.

وطالب ممثلو المجتمع المدني، بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية في إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الانسان في المراحل التعليمية المختلفة، وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الأخر.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الاستراتيجية، تجرى خطة تشاور موسعة شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا، وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد، للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية، وكذلك حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية، وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية، من مختلف الوزارات والهيئات، ذات الصلة بحقوق الإنسان.