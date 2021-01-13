شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء نويبع نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ٢٥عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 1.5: 2 متر وحالةا لبحر مضطربة وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء اشرف عبدالمنعم امام رئيس الهيئه على رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناءومتابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .