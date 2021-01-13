شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مستوى الخدمة بمستشفي ديرب نجم المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، مستشفى ديرب نجم المركزي، للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة .

حرص المحافظ على تفقد شبكة الغازات الأكسجين بالمستشفى، والتي تعمل بسعة 6000 لتر وذلك للوقوف على حالتها، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفي ديرب نجم المركزي، تفقد قسم الإستقبال ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي، والذي يضم 39 ماكينة تعمل على مدار الأسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لعدد 183 مريض.

وشدد المحافظ على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين، واطلع على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى، والإجراءات المتبعة في التعامل معهم ومع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

أوصى محافظ الشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومتابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي، ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.