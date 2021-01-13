شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفدائي أحمد عطيفي بطل المقاومة الشعبية في حربي الاستنزاف وأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الفدائي أحمد عطيفي بطل المقاومة الشعبية بالسويس واحد أعضاء منظمة سيناء العربية ممن الحقوا خسائر للعدوان الإسرائيلي إبان حربي الاستنزاف واكتوبر 73 عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

حيث فاضت روح الفقيد خلال علاجه باحدي المستشفيات بالقاهرة ونعت ابنته مي خبر وفاة والدها ظهر اليوم عبر صفحتها علي الفيس بوك حيث سيتم دفنه بمقابر العائله بمنطقة العبور بالقاهرة

وكان عطيفي تم تكريمه من قبل العديد من الجهات المسؤولة في الدولة علي بطولاته العظيمة التي قام بها خلال حرب الاستنزاف واكتوبر المجيدة

فيما روي عطيفي للمصري اليوم في أحاديث سابقه قبل وفاته عن ماسجله التاريخ عن بطولات له من بينها معركة 24 اكتوبر وانتصاراته مع زملائه الفدائيين في الحرب العظيمة

وكان عطيفي انضم لمنظمة سيناء العربية التابعة للمخابرات الحربية عندما كان عمره ٢٢عاما وتلقي تدريبات مع زملائه الفدائيين وقام الجيش الثالث حينها بتوزيع الأسلحة للدفاع عن السويس في أعقاب نكسة ٦٧ وشارك بعدها في عملية وضح النهار خلال حرب الاستنزاف كما شارك في الكثير من العمليات الناجحة حتي رحيل العدوان من السويس.