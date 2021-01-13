شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة موجة كورونا الثانية.. غلق 11 مركزًا للدورس الخصوصية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجان المكلفة باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الموجة الثانية من فيروس كورونا في مراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات على مقار الدروس الخصوصية تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مراكز «حوش عيسى – إدكو – دمنهور – رشيد – كفر الدوار – أبو حمص – كوم حمادة – إيتاي البارود – الدلنجات – بدر – شبراخيت – النوبارية – أبو المطامير - الرحمانية»، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وتمكنت الحملات من غلق 3 مقرات للدروس الخصوصية في قرية المجد بمركز الرحمانية ومدينة الرحمانية، كما قامت بغلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية في مركز كوم حمادة، وغلق 4 مراكز أخري في منطقة السناهرة بمركز كفر الدوار ومركزًا آخر في مركز أبو المطامير.