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محافظ المنيا يوجه باستقبال الشكاوى إلكترونيا فقط لمحاصرة فيروس كورونا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين إلكترونيا فقط، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.

جاء ذلك بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد والوقاية من تفشي خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال: الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330- واتساب 01150606783

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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