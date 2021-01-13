شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه باستقبال الشكاوى إلكترونيا فقط لمحاصرة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين إلكترونيا فقط، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.

جاء ذلك بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال: الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330- واتساب 01150606783