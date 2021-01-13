شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على الصيدليات للتأكد من تطبيق قانون مزاولة المهنة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء لجنة للمرور على الصيدليات العامة في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة أمل الخليلي مدير إداره الصيدلة بالمديرية، أن اللجنة تقوم يوميًا بالمرور على الصيدليات العامة في نطاق المحافظة للتأكد من اتباع وتطبيق قانون مزاوله المهنة رقم ١٢٧.

وأضاف الدكتور أحمد طلبه مدير التفتيش الصيدلي، أن تكليفات مدير وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بتكثيف الحملات لضبط الأدوية المهربة والغير مسجله والمحظور تداولها .

وأشار «طلبة» إلى ضبط أدوية مهربة وأدوية مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات بمدينة العريش، مؤكدًا على أنه لا تهاون مع من يثبت مخالفته وتطبيق الإجراءات القانونية المشددة على المخالفين.

من جانبه شدد الدكتور طارق شوكة وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، بضروره تكثيف واحكام الرقابة ومتابعة تداول الأدوية والمطهرات والماسكات بالسوق المحلي.