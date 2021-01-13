شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مبادرة «إرادة شعب الشرقية» يجوبون الشوارع للتوعية بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق مبادرة «إرادة شعب الشرقية»، جولاتهم الميدانية بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يقوم أعضاء فريق المبادرة بتقديم النصائح للمواطنين بضرورة تجنب الإختلاط والتواجد في التجمعات، وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتوجه مجموعة من شباب المبادرة إلى مركز ديرب نجم ليجوبوا الشوارع والمنشآت الحكومية، ومواقف السيارات والهايبر ماركت، والمحال التجارية، لتوعية المواطنين وسائقي السرفيس بضرورة ارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات بصفة مستمرة، والإبتعاد عن الزحام والتجمعات ومراعاة المسافات البينية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نظم فريق المبادرة بمدينة العاشر من رمضان، حملة توعية داخل مواقف العاشر من رمضان الداخلية والأقاليم وموقف الأتوبيس، لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية وأهم الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مبادرة «إرادة شعب الشرقية» هي مبادرة اجتماعية ممثلة من مجموعات من الشباب المتطوعين، وأعضاء من المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، وجمعية الهلال الأحمر، والنقابات والأزهر والأوقاف، ليجوبوا شوارع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم التوعية والنصائح والإرشادات الهامة لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وتوعية أصحاب المحال التجارية بضرورة عدم السماح للمواطنين الدخول إلى المحال دون إرتداء الكمامة الواقية، وتعريفهم بالغرامات المالية الفورية المقررة والتي يتم تطبيقها على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من أعضاء فريق مبادرة «إرادة شعب الشرقية»، لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الإجتماعى حرصاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروسات.