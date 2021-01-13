«صحة البحيرة» تضبط فول سوداني منتهى الصلاحية في كفر الدوار (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة من مديرية الصحة بالبحيرة من ضبط 500 كيلو فول سوداني منتهي الصلاحية خلال حملة على المحلات التجارية فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كانت تعليمات صدرت من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزراة الصحة بالبحيرة بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية الجملة والقطاعي وكذلك مصانع المواد الغذائية.

وقامت حملة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية تحت اشراق الدكتور عماد حمدي، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي فى المديرية، ومحمد بركات مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشي مكتب مراقبة الأغذية فى كفر الدوار.

وتمكنت الحملة من ضبط 50 كرتونة فول سوداني زنة الواحدة 10 كيلوجرامات عبوات أصلية، بإجمالى وزن 500 كيلو جرام، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مدون عليها بيانات بتواريخ الإنتاج ويوجد تغير فى الخواص الطبيعية الخاصة بها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرًا بذلك.

«صحة البحيرة» تضبط فول سوداني منتهي الصلاحية فى كفر الدوار

«صحة البحيرة» تضبط فول سوداني منتهي الصلاحية فى كفر الدوار